Samuel Tomeček dnes pokrstí svoj debut

BRATISLAVA 3. novembra (SITA) - Samuel Tomeček bude dnes o 18:00 v bratislavskom Babylon Music Clube krstiť spolu so svojou kapelou Free Inna Cage svoj debutový album s názvom Mladý a drzý. Album obsahuje ...

3. nov 2005 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 3. novembra (SITA) - Samuel Tomeček bude dnes o 18:00 v bratislavskom Babylon Music Clube krstiť spolu so svojou kapelou Free Inna Cage svoj debutový album s názvom Mladý a drzý. Album obsahuje dvanásť piesní. Samuel si väčšinu skladieb zložil sám spolu so svojím basgitaristom Jančim Kmeťom. Album sa nahrával v štúdiu Ivory u Janka Došeka – prvé tri piesne nahral s kapelou IMT Smile, zvyšok nahrala jeho vlastná kapela Free Inna Cage. Práce na albume trvali s prestávkami približne štyri mesiace. "V štúdiu sme strávili celkovo asi tri týždne čistého času. Nahrávanie pozostávalo z troch sessions: počas prvej vznikli tri skladby - Iný, Dobre sa mám a Deception. Potom nastala dlhšia prestávka. Nakrúcali sme videoklip a odohrali veľa koncertov, takže veľa času na tvorenie nových skladieb nezostávalo,” spomína na začiatok nahrávania. Ako ďalej prezradil, producent Ivan Tásler ho nabádal, aby si skladal vlastné piesne. "Išli sme na týždeň s kapelou na chalupu. Tam vzniklo asi päť skladieb. Každá z nich mala svoj vlastný charakteristický vývoj. Ďalej sú na albume skladby, ktoré vznikli priamo v štúdiu. Ivan tam bol s nami po celý čas a veľmi nám pomohol. Okrem iného mi dal veľa užitočných rád do života, najmä toho muzikantského. Sú to rady na nezaplatenie. Verím, že budeme spolupracovať aj v budúcnosti," dodal Samo.