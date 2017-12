Chystá sa remake hororu Čierne Vianoce

3. nov 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 3. novembra (SITA) - Americká filmová a producentská spoločnosť Dimension Films podpísala zmluvu, podľa ktorej natočí remake klasického hororového filmu Čierne Vianoce z roku 1974. Tento vianočný príbeh režíroval Bob Clark, ktorý pre svoj vtedajší projekt vybavil financovanie od kanadskej vlády. Film je o sériovom vrahovi, ktorý terorizuje študentský spolok počas vianočných prázdnin. Hlavné postavy v pôvodnom filme stvárnili Olivia Hussey, Margot Kidder a Keir Dullea. Tento horor neskôr inšpiroval k vzniku filmov ako napríklad Piatok trinásteho. S produkciou novej verzie by sa malo začať v januári budúceho roka a film by sa do kín mal dostať na Vianoce 2006.