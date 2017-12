Brad Pitt a Angelina Jolieová sa údajne tajne zosobášili buddhistickým obradom

3. nov 2005 o 14:52 TASR

Los Angeles 3. novembra (TASR) - O vzťahu hollywoodskeho páru Brada Pitta (41) a Angelini Jolieovej (30) vedie verejnosť ďalšiu polemiku. Na skutočnosť, že pár sa mal romanticky zosobášiť, čo Brad a Agelina ani nepopreli, ani nepotvrdili, denník Daily Star reagoval vyhlásením, že pár sa zúčastnil na tajnej buddhistickej ceremónii.

"Brad a Angelina sa chceli vzájomne oddať čo najskôr a zorganizovali súkromnú svadbu, aby spečatili svoju lásku. Buddhistická ceremónia, na ktorej si povedali svoje áno, nie je síce právne záväzná, ale Brad a Angelina sa aj tak považujú za manželov." Noviny dokonca uviedli, že Brad na svojom prstenníku nosí "hrubú zlatú obruč".

Hercova hovorkyňa Cindy Guagentiová však zmietla všetky klebety o svadbe zo stola so slovami: "Celé je to absolútny nezmysel. Akurát použili svadobný obraz z filmu Mr. and Mrs. Smith a vyrukovali s touto historkou na titulné stránky. Jednoducho to vôbec nie je pravda."