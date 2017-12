Prvý videoklip by chcela Šindlerová nakrútiť k pesničke Je Tďaime

Bratislava 3. novembra (TASR) - Strieborná SuperStar Martina Šindlerová nedá na skladbu Je Tďaime dopustiť a dodnes patrí k tým, ktoré si od nej ľudia ...

3. nov 2005 o 16:23 TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Strieborná SuperStar Martina Šindlerová nedá na skladbu Je Tďaime dopustiť a dodnes patrí k tým, ktoré si od nej ľudia často žiadajú.

Martina s piesňou od Lary Fabian zažiarila počas finálových večerov SuperStar a pôsobivé Je Tďaime zaradila aj na svoj debutový album Patríme k sebe. Práve k tejto skladbe by chcela nakrútiť aj svoj prvý videoklip. "Zatiaľ nemám predstavu, ako bude vyzerať. Neviem si veľmi dobre predstaviť ísť presne po deji textu a budem určite všetko dlho zvažovať," vraví s úsmevom Martina.

Sama sebe sa vraj čuduje, že sa jej ešte táto pesnička nezunovala. Prvý raz ju spievala ako 13-ročná, no vždy to bolo viac-menej len raz za rok. V súčasnosti si však práve túto pesničku v jej podaní žiadajú na takmer každom podujatí. "Niekedy ju tak spievam aj štyri razy do týždňa. Žiadna averzia sa však nekoná," povedala ďalej bývalá finalistka SuperStar, ktorej debutový album vyšiel 31. októbra.