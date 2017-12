Štepkovci sa stretli pri natáčaní filmu, syn je na otca prísny

3. nov 2005 o 17:24 SITA

BRATISLAVA 3. novembra (SITA) - Herci z Radošinského naivného divadla (RND) sa dnes stretli na natáčaní nového filmu s názvom Osobná chyba, ktorý vzniká pod režisérskou taktovkou Juraja Štepku. Prácu s ním si pochvaľoval aj jeho otec a zakladateľ divadla Stanislav Štepka.

Syn je vraj na neho prísny rovnako, ako na všetkých ostatných. Štepkovci už v minulosti spolupracovali napríklad na televíznej verzií obľúbeného divadelného predstavenia Jánošík a na Kronike komika. "Je to človek, na ktorom vidno, že vyrástol v divadle, hoci nie na javisku, ale v jeho zákulisí," povedal Štepka starší pre agentúru SITA.

Divadelníci sa spolu so štábom stretli ešte dopoludnia. Scény natáčali pri Dunaji, ale aj na parkovisku a na obed sa presunuli do obchodného centra Polus City Center v Bratislave. Keďže na miesto natáčania prišli neskôr, ako plánovali, vyhli sa aj hlásenému požiarnemu poplachu. Ten trval našťastie iba krátko a po chvíli sa obchody opäť zaplnili. V jednom z nich sa natáčali aj kľúčové scény, ktoré posúvajú dej filmu dopredu. Hlavnými hrdinami scén, ktoré sa dnes natáčali v sychravom počasí na parkovisku, boli štyria zlodeji. Zisťovali, či pokračovať v doterajšej činnosti, alebo sa zamerať na nejakú novú. "Hoci bolo chladno a sychravo, myslím, že sa nám darilo," povedal Stanislav Štepka a prezradil, že hercov ešte čaká natáčanie v meste a ak režisér nič nevymyslí, mali by byť s natáčaním hotoví. "Celé to filmovanie bolo veľmi príjemné a bodaj by sa z tej peknej atmosféry niečo dostalo aj do toho tridsať minútového filmu," zaželal si otec RND a scenárista filmu.

SITA vydá k správe zvukovú správu.