Otcova hudba nezaujíma najstaršie deti Jona Bon Joviho

New York 4. novembra (TASR) - Vystúpenie v newyorskom Hard Rock Café využila stálica hudobného neba Jon Bon Jovi (43), aby sa vyznal z toho, že jeho dve ...

4. nov 2005 o 8:53 TASR

New York 4. novembra (TASR) - Vystúpenie v newyorskom Hard Rock Café využila stálica hudobného neba Jon Bon Jovi (43), aby sa vyznal z toho, že jeho dve najstaršie deti nejavia absolútne žiadny záujem o jeho hudobnú produkciu.

Stephanie Rose (12) a Jesse James Louis (10) podľa interpretových slov prednedávnom stroho odmietli pozvanie na skúšku spevákovej formácie.

Ako informoval New York Post, hudobník na to reagoval s čiernym humorom, keď žartovne poznamenal: Vyškrtnem ich za to z testamentu.

Ani spomínaná skutočnosť však podľa Jonových slov nemení nič na tom, že sa roky cíti šťastne ženatý. Jeho životnou partnerkou je od roku 1989 Dorothea Hurleyová, matka jeho štyroch detí. Najmladšie z nich, Jacob Hurley a Romeo Jon, prišli na svet v rokoch 2002 a 2004.