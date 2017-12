N. Cage a J. Moore si zahrajú v sci-fi dráme

4. nov 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 4. novembra (SITA/AFP) - Hollywoodsky herec Nicolas Cage sa stretne v novom filmovom projekte s držiteľkou Oscara Julianne Moore. Pôjde o sci-fi príbeh nazvaný Next, pričom 41-ročný Cage bude hrať muža, ktorý vidí do budúcnosti. Moore si zahrá federálnu agentku, ktorá sa ho snaží presvedčiť, aby spolupracoval na odhaľovaní budúcich teroristických činov. Podľa Daily Variety film natočí spoločnosť Revolution Studios a scenár k filmu napíše Gary Goldman na motívy knihy Philipa K. Dicka The Golden Man. Nicolas Cage bude film spoluprodukovať a do kín by sa mal dostať v roku 2007.