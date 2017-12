Martina Schindlerová na album vyberala z trojnásobku piesní

4. nov 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 4. novembra (SITA) - Strieborná finalistka SuperStar Martina Schindlerová vydala 31. októbra svoj debutový album Patríme k sebe. CD obsahuje 11 skladieb, štyri remixy piesne Si môj, či nie si a Martina pridala aj bonus v podobe dvoch piesní z finále SuperStar Je t´aime a My Way. Album vznikal v Belgicku a pri Prahe a všetky skladby sa mastrovali v Belgicku. Nahrávanie prebiehalo na etapy. "V štúdiu som bola asi na štyrikrát a vždy som nahrala tak tri-štyri piesne," povedala Martina. Zaradenie remixov na album bolo podľa nej nápadom producenta Stana Šimora, ktorý žije v Belgicku, kde je remixovanie piesní na albumoch štandardom. "Môj producent Stano Šimor má v Belgicku kontakty s významnými remixérmi, ktorí robia remixy na Ibizu, na letné diskotéky a podobné veľké akcie a v Belgicku je štandardom, že na CD-čku alebo na inej kompilácii sa objavia remixy skladby, ktorá je na to najvhodnejšia. Bolo celkom príjemné skombinovať to a aj slovenským poslucháčom poskytnúť to, čo majú belgickí," vysvetlila mladá speváčka.

Martina síce nie je spoluautorkou piesní, ale podľa vlastných slov do konečnej podoby svojho debutu zasahovala veľmi významne tým, že si vybrala, čo na albume chce a čo nie. "Mala som na výber asi trojnásobok piesní, ktoré sú na albume, takže som si vyberala tie, ktoré sa mi páčili, s ktorými som sa vedela nejakým spôsobom stotožniť a vedela som si ich predstaviť na svojom prvom albume," prezradila a vzápätí priznala, že niektoré texty dokonca niekoľkokrát vrátila, kým s nimi nebola stopercentne spokojná. Sám Šimor od nej vyžadoval, aby všetko, čo nahrávali, odsúhlasila, lebo "v konečnom dôsledku poslucháčov nebude zaujímať, kto to produkoval, alebo kto napísal ten text, ale že ja to spievam. Bude to teda moja zodpovednosť a ja sa pod to podpisujem, takže myslím, že to bolo fér."

Pieseň Je t´aime Martina na svoj album zaradila preto, že je to jej najobľúbenejšia pieseň, ktorá ešte nevyšla na žiadnej kompilácii. My Way zase nahrala na žiadosť istej českej spoločnosti. "Jedna česká firma si vypočula duet s Patrikom a jej riaditeľ si pozrel na internete moje vystúpenia zo SuperStar. Najviac ho chytilo za srdce My Way, tak ma poprosil, či by som tú pieseň pre jeho firmu nenaspievala a oni by to využívali tak, že by svojim obchodným partnerom spolu s nejakými letákmi posielali aj moje cédečko s piesňou My Way," vysvetlila. Je t´aime by mal byť aj prvý Martinin videoklip - vzniknúť by mal v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov.