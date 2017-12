Sheen a Richardsová opäť oficiálne spolu

4. nov 2005 o 11:58 SITA

BRATISLAVA 4. novembra (SITA) - Americký herec Charlie Sheen oficiálne potvrdil, že sú so svojou manželkou, herečkou Denise Richardsovou opäť spolu. Dokázal to v televíznej talk show, keď hrdo ukázal snubný prsteň, ktorý si po manželskom zmieri opäť navliekol. Herec si prsteň dal dole začiatkom roka potom, čo sa s manželkou rozišli. Prednedávnom ich však bolo vidieť stále častejšie spolu a rozprúdili sa špekulácie o tom, že sa snažia svoje manželstvo zachrániť. "Veci sú skutočne na svojom mieste a než by som hovoril o nejakých podrobnostiach, môžem urobiť toto," povedal herec a zodvihol svoju ľavú ruku, na ktorej mal opäť svoj snubný prsteň.