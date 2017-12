Debutový album speváka Petra Kotuľu má názov Poď so mnou

Bratislava 4. novembra (TASR) - Bývalý finalista SuperStar Peter Kotuľa finišuje na svojom debutovom albume, ktorý bude mať názov Poď so mnou a mal by ...

4. nov 2005 o 18:00 TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) - Bývalý finalista SuperStar Peter Kotuľa finišuje na svojom debutovom albume, ktorý bude mať názov Poď so mnou a mal by vyjsť ešte tento mesiac.

"Bude sa niesť v štýle pop-rock, rďnďb a funky. Sú tam rýchle aj pomalšie veci a všetky sú v slovenčine. Každý si tam nájde to svoje," povedal o chystanom debute. Väčšinu textov na albume napísal Peter Kolár, no ruku k dielu pridal aj samotný Kotuľa, či jeho spolužiak Marek Švec. Pred oficiálnym uvedením CD by sa mal v éteri objaviť aj pilotný singel, nad ktorým však momentálne Peter ešte stále rozmýšľa. "Rozhodujem sa medzi troma skladbami a samozrejme mám na pláne natočiť ku singlu aj videoklip," poznamenal. Popri speve stíha exfinalista SuperStar moderovanie motoristického magazínu i štúdium. "Zatiaľ to zvládam, no uvidíme, aké to bude v budúcnosti," vraví a ako dodáva, moderovanie berie len ako "spestrenie programu".