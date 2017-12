Moderátor hudobnej šou nazval Madonnu transvestitom

BRATISLAVA 4. novembra (SITA) - Superhviezda Madonna rada šokuje publikum, tento raz však ostala v šoku ona. Počas jej posledného vystúpenia na MTV Europe Music Awards v Lisabone ju totiž kazašský moderátor ...

4. nov 2005 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 4. novembra (SITA) - Superhviezda Madonna rada šokuje publikum, tento raz však ostala v šoku ona. Počas jej posledného vystúpenia na MTV Europe Music Awards v Lisabone ju totiž kazašský moderátor Borat Sagdiyev označil slovom transvestita. V uvítacej reči povedal, že to bolo od usporiadateľov odvážne gesto, otvoriť večer vystúpením transvestitu. "Vitajte na udeľovaní európskych hudobných cien. Kto to bol ten spevák, ktorý predo mnou vystúpil na pódiu?," spýtal sa moderátor a dodal, že to bolo naozaj obdivuhodné. Speváčka na úvod galavečera zaspievala svoju novú skladbu Hung up.