Sninu ovládne XV. festival duchovnej piesne

5. nov 2005 o 9:45 TASR

Prešov 5. novembra (TASR) - Dovedna 12 speváckych zborov s asi 350 členmi sa zúčastní na XV. festivale duchovnej piesne v Snine v nedeľu 6. novembra. Ide o jedno zo šiestich ústredných podujatí v ročnom kalendári Zväzu Rusínov - Ukrajincov v SR (ZRUS), ktorého Ústredná rada (ÚR) sídli v Prešove.

Popoludňajší festivalový koncert desiatich domácich a dvoch ukrajinských kolektívov potrvá asi štyri hodiny. Dopoludnia sa zbory, ktoré prídu do Sniny z väčšej diaľky napríklad z Bratislavy, predstavia na bohoslužbách v miestnych farnostiach okresu Snina a v pravoslávnom chráme v Humennom. Predstavia sa cirkevné zbory pravoslávnych i gréckokatolíkov a aj svetské spevácke kolektívy.

Podľa Ivana Labu, predsedu ÚR ZRUS, festival prispieva k rozvoju kresťanských tradícií, k prehlbovaniu porozumenia medzi ľuďmi rôznych vierovyznaní a k rozvoju sakrálneho spevu. Práve zlepšiť spolužitie pravoslávnych a gréckokatolíckych veriacich v regióne severovýchodného Slovenska bolo jedným z impulzov k vzniku festivalu. Dnes už nikomu neprekáža, že po vystúpení gréckokatolíckeho zboru nasleduje pravoslávny. V Snine už vystupovali aj rímskokatolícki speváci.

O účasť na festivale je každý rok veľký záujem. Programová rada festivalu musela i tohto roku vyberať. V jednom ročníku bolo už aj 16 vystupujúcich zborov. Labu teší, že priťahuje mladých ľudí a vznikajú stále nové telesá pri chrámoch aj mimo nich.

Predseda ÚR ZRUS konštatoval, že ministerstvo kultúry zlepšilo financovanie ich aktivít. Má to však ďaleko k ideálu. Napríklad pri sninskom festivale poprosili všetky zbory, či by nevyšli v ústrety organizátorovi tým, že si sami zabezpečia dopravu. Dokázali to len niektoré.