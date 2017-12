Šokujúce fotografické výstavy počas festivalu Jeden svet

BRATISLAVA 6. novembra (SITA) - Medzinárodný filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet od 9. do 13. novembra v Bratislave tradične doplní niekoľko výstav zaujímavých a často šokujúcich fotografií.

7. nov 2005 o 11:00 SITA

Sprievodné výstavy Je to aj náš problém, Chcem ešte žiť! a Severná Kórea si návštevníci budú môcť pozrieť počas trvania festivalu vo vestibule filmového klubu Charlie centrum na Špitálskej ulici. Výstava Srebrenica - Nezabudnime na budúcnosť bude v A4 - Nultom priestore na Námestí SNP 12.

Výstavu šokujúcich fotografií bosenských a zahraničných fotografov, ktorí mapujú masakru v Srebrenici od roku 1995 otvoria v stredu 9. novembra o 15:00. Snímky zachytávajú odkrývanie masových hrobov v nasledujúcich rokoch, identifikáciu tiel až po samotné hromadné pohreby obetí srebrenickej genocídy.

Vernisáž výstavy Je to aj náš problém bude vo štvrtok o 15:00. Výstava zobrazuje manželky a matky kubánskych politických väzňov zatknutých v marci 2003. Ich autorom je Alexander Polo spolu so združením Člověk v tísni a Centre for a free Cuba. Fotografie zachytávajú výpovede 23 žien, ktoré sa vyrovnávajú so zatknutím manžela, syna, či brata, ich odhodlanie ale aj utrpenie. Ženy sú dennodenne vystavované utláčaniu a šikanovaniu štátnych úradníkov, dokonca aj nenávisti vo svojom okolí.

Výstavu Chcem ešte žiť otvorí v piatok o 15:00 jej autor Jan Šibík. Celý rok fotografoval v ukrajinskej Odese chorých na AIDS, videl katastrofálne podmienky, v ktorých tam chorí ľudia žijú a umierajú.

Agentúru SITA informovala Alena Gašparovičová z organizačného tímu festivalu.