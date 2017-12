V Košiciach výstava určená poľovníkom, lesníkom a ochranárom

KOŠICE 6. novembra (SITA) – Poľovníkov, lesníkov a ochrancov prírody chce osloviť druhý ročník medzinárodnej výstavy Poľovníctvo – lesníctvo, ktorá sa uskutoční v košickom Dome techniky od 10. do 12.

novembra. Jej súčasťou bude aj prvá Výstava nožov a chladných zbraní. Na ploche približne 1200 štvorcových metrov sa bude prezentovať v expozíciách 42 vystavovateľov z Čiech, Maďarska a Slovenska. Predajcovia a distribútori predstavia širokú paletu poľovníckych potrieb – od strelných zbraní a optiku cez rôzne pomôcky až po špeciálne oblečenie. V jednotlivých expozíciách sa môžu návštevníci zoznámiť s nožiarskou výrobou, ktorá má v Košickom kraji 280-ročnú tradíciu. Odborná porota vyberie najhodnotnejší exponát v súťaži Cassovia Top Knieves.

Pre odbornú verejnosť organizátori pripravili na 11. novembra v konferenčných priestoroch odborný program. Hovoriť sa bude najmä o novom Zákone o lesoch, ktorý vstúpil do platnosti pred dvoma mesiacmi, poľovníctve v režijných revíroch štátnych lesov, Vývoji jelenej zveri na východnom Slovensku, atď.

Ako uviedol viceprezident Slovenského poľovníckeho zväzu a pedagóg košickej Univerzity veterinárneho lekárstva Juraj Ciberej, jelenej a srnčej zveri by sme mohli mať podstatne viac. Podľa jeho názoru sa u nás premnožili medvede do takej miery, že hrozí ich kanibalizmus alebo dokonca ľudožrútstvo, preto by sa mali stavy starých medveďov výraznejšie redukovať plánovaným odstrelom.