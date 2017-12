CD

nové CD na trhu

7. nov 2005 o 9:05

Wallace Roney - Mystikal

HighNote Records/ Hevhetia

Trubkár Wallace Roney sa celý život musel vyrovnávať s nálepkou verného nasledovníka Milesa Davisa z jeho predelektrického obdobia. Týmto albumom však pokračuje vo svojich prieskumoch elektrického džezu, ktorý začal pred rokom platňou Prototype. V skvelej kapele, samozrejme, nechýba Roneyho žena, výnimočná klaviristka Geri Allen. Inšpiráciou hudby, plnej subtílnych groovov a empatie, sú elektrické albumy Milesa Davisa z druhej polovice

60. rokov ako In A Silent Way, odkaz je však rýdzo súčasný. Roney nie je epigónom, ale svojprávnym hudobníkom, ktorý si na základe úcty k tradícii vyberá vlastnú cestu. K modernému zvuku nahrávok prispieva aj DJ Val Jeanty.

Bill Frisell - East West

Nonesuch Records/ Warner music

Dvojitým živým CD gitarista Bill Frisell nadväzuje na líniu svojho zádumčivého džezu. Dva koncerty nahral so svojím triom - bubeníkom Kennym Wollesenom a basistom Viktorom Krausom, resp. Tonym Scheerom. Hudba je akoby obrátená do seba, nedejú sa v nej žiadne dramatické momenty, občas znie ako scénika k dokumentárnemu filmu. Ako vždy nadväzuje Frisell aj na tradície country, po svojom pretavuje džezové štandardy, hitovku I Heard Through The Grapevine či Boba Dylana. Kto má rád v džeze život a trochu extrovertné predvádzanie, asi sa touto hudbou nenasýti, pre tých ostatných určite stojí za pozornosť - Frisell je neopakovateľný hudobník.

Ľuboš Šrámek - Correspondance

Vydal Hudobný fond

Mimoriadny slovenský klavirista Ľuboš Šrámek (1977) má za sebou štúdium na vysokej škole v Grazi. Spolupracoval s európskymi veličinami ako Harry Sokal, Janusz Muniak, Zbigniew Namyslowski či Jarek Smietana. U nás hral hádam s každým a teraz si prominenti zahrali s ním - na jeho prvom sólovom albume. V jeho kvintete hrajú Juraj Bartoš (trúbka), Matúš Jakabčic (gitara, gitarový syntetizátor), Juraj Griglák (kontrabas) a Marián Ševčík (bicie), plus šesť domácich a zahraničných hostí. Väčšina z jedenástich pesničiek je venovaná Šrámkovým učiteľom, veľkým klaviristom 20. storočia. Výsledok tohto ambiciózneho straightaheadového projektu je veľmi presvedčivý. Mená na obale sú písané bez slovenskej diakritiky, čo naznačuje, že album by sa chcel presadiť medzinárodne. Má na to.

Emborg's Moonsongs

Stunt Records/ Hevhetia

Najkvalitnejšia Brazília Made In Denmark. Skladateľ a klavirista Jorgen Emborg je skvostný melodik, nesmierne citlivý hudobník. Po sedemročnej pauze od predchádzajúceho CD sa vracia s novým projektom Moonsongs (názov albumu i novej kapely), ktorá ponúka skvelé bossanovy, samby i balady, hrané skôr na tradičných nástrojoch a bez použitia elektroniky, ale predsa v modernom, nujazzovom klubovom outfite. Ozdobami tejto aranžérsky vybrúsenej platne sú vrúcna speváčka Susanne Palsboll a prominentný saxofonista Hans Ulrik. Dánsko je pomerne neznámou krajinou na hudobnej mape Európy. Neprávom. Dôkazom je tento nežný a zároveň zmyselný album, ktorý prehreje aj sychravú jeseň. (maj)