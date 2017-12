Clear dokončili debutový album Medzi vlkmi

BRATISLAVA 7. novembra (SITA) - Skupina Clear, ktorú pred dvoma rokmi zviditeľnil hit Medzi vlkmi, dokončila svoj debutový album. Podľa speváka Tomáša Furmaníka je prvá platňa kapely jednoducho "clear", ...

BRATISLAVA 7. novembra (SITA) - Skupina Clear, ktorú pred dvoma rokmi zviditeľnil hit Medzi vlkmi, dokončila svoj debutový album. Podľa speváka Tomáša Furmaníka je prvá platňa kapely jednoducho "clear", teda čistá. Album sa mal pôvodne volať Best of Clear 2000-2005, no napokon dostala názov Medzi vlkmi. Repertoár štvorročnej skupiny predstavuje viac ako 40 skladieb, na album vybrali chlapci 16. Už onedlho príde do slovenských hitparád nový singel aj klip na pieseň Nerozumie. "Pätnásť vecí bolo doslova starších, no autor všetkých piesní Maroš Oravec prišiel tesne predtým, ako sme išli nahrávať s novou skladbou a povedal, že toto sa nám bude páčiť," prezradil pre agentúru SITA Tomáš. Ako ďalej uviedol, práve spomínanú pieseň vybrali Clear na klip aj singel, ktorý sa objaví v rádiách už tento týždeň. Spočiatku sa kapele nepozdával jej názov. "Na našej internetovej stránke sme urobili konkurz na názov tejto skladby, no nikto nevymyslel nič lepšie, tak zostalo pôvodné Nerozumie," uviedol gitarista Maroš Oravec.

Platňa Medzi vlkmi uzrie svetlo sveta presne na Valentína 14. februára 2006, v deň zamilovaných. "Ešte uvidíme, ale možnože urobíme viac krstov, nech je to aj na východe, aj na západe," povedal spevák. Skupina Clear, ktorá získala minulý rok cenu MusicAward 2004 v kategórii Objav roka, plánuje aj turné. Desať slovenských miest chce navštíviť po vydaní albumu začiatkom marca. "Zatiaľ nemáme predkapelu, preto pokiaľ by sa našla skupina podobného rangu a chcela by s nami hrať, nech sa nám ozve na našej internetovej stránke," odkázal mladým talentom Oravec.