The Bridge prídu s novým singlom a klipom na Reality show

BRATISLAVA 7. novembra (SITA) - Kapela the Bridge, ktorá je momentálne na slovenskom turné, chystá pre svojich fanúšikov ďalšie prekvapenie. Bude ním skladba Reality show z nového a zároveň debutového dvojalbumu Citizen Bridge. Spomedzi 32 skladieb sa tak po hitoch Destiny a All About Your Love 4 stane v poradí tretím singlom. "Pieseň Reality show sa hodí ako singel, pretože je melodická a reprezentatívna z albumu," uviedol pre agentúru SITA spevák Tomáš alias dAsK. Podľa jeho slov plánuje urobiť klip na túto skladbu v animovanej forme. "Pred Reality show možno kapela vypustí ešte jeden klip na Patetic song," prezradil dAsK, no ďalej sa k tomu vyjadriť odmietol.

Chlapci z The Bridge majú vekový priemer 19 rokov a počas svojej štvorročnej existencie odohrali v Európe viac ako 150 koncertov. Ich klip k hitu Destiny z dielne samotného speváka Tomáša dAsKa a Daniela Vyskoča bol dokonca odvysielaný na hudobnej stanici MTV Europe v relácii World Chart Express. Aktuálne The Bridge pripravujú koncertnú šnúru po Európe a USA.