Milota Havránková vystavuje v Galérii Nova

7. nov 2005 o 15:45 SITA

BRATISLAVA 7. novembra (SITA) - Popredná slovenská fotografka Milota Havránková vystavuje v rámci Mesiaca fotografie v bratislavskej Galérii Nova. V komornej galérii na Baštovej ulici 2 ponúka návštevníkom výber zo svojej tvorby pod názvom On a Ona. Cyklus fotografií autorky znázorňuje rozhovor o banálnych veciach zaujímavým netradičným spôsobom, cez makrozväčšeniny reálnych pohybov ľudskej ruky.

Košická rodáčka Milota Havránková (1945) sa preslávila nielen vlastnou tvorbou, ale aj pedagogickou prácou. Vychovala generáciu slovenských fotografov, ktorá sa presadila v Prahe a do kultúrneho povedomia sa zapísala ako „slovenská nová vlna“. Od roku 1991 vedie fotografický ateliér na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a od roku 1994 hosťuje na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU) v Prahe. Venuje sa komornej i monumentálnej interiérovej fotografii, dizajnu, experimentálnemu filmu a ilustrácii. Známe sú aj jej fotografie módnych odevov a doplnkov.

Výstava diel Miloty Havránkovej v Galérii NOVA potrvá do 3. decembra a pre verejnosť je otvorená od utorka do nedele od 13:00 do 18:00. Je súčasťou približne 40 prehliadok slovenskej a svetovej fotografie, ktoré po roku do Bratislavy priniesol Mesiac fotografie. Jubilejný 15. ročník podujatia ponúka známe i menej známe mená. Sú medzi nimi poprední domáci autori ako Andrej Bán, Tibor Huszár a Miro Švolík, tvorcovia Erich Lessing z Rakúska, Erik Niedling z Nemecka, Španiel Manuel Sonseca Vega či Litovčan Alexander Macijauskas. Za najväčšiu hviezdu Mesiaca fotografie 2005 považujú organizátori amerického fotoreportéra Jamesa Nachteweya, diela ktorého sú vystavené v bratislavskom Dome umenia na Námestí SNP.

Podrobné informácie o Mesiaci fotografie 2005 ponúka internetová adresa http://www.fotofo.sk.