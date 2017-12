Otca nepotrebujem

7. nov 2005 o 18:15 SITA

BRATISLAVA 7. novembra (SITA) - Americký raper 50 Cent sa okrem hudobnej tvorby začal venovať aj herectvu. V jeho novom autobiografickom filme Get Rich or Die Tryin si zahral hlavnú postavu Marcusa, ktorý hľadá svojho otca. Dvadsaťdeväťročný spevák na rozdiel od svojej filmovej postavy nikdy nemal potrebu spoznať svojho pravého otca. "Moja matka mi vždy vravievala, že ja som z nepoškvrneného počatia, rovnako ako Ježiš a že som výnimočný, pretože nemám otca. Pochopil som, že žiadneho nepotrebujem," povedal spevák, ktorého pravé meno je Curtis Jackson, v rozhovore pre denník New York Daily News. Jeho matka, ktorú zavraždili, keď mal osem rokov, bola drogová dílerka. Curtisa potom vychovávali stará rodičia. Občianske hnutia v Los Angeles a Philadelphii protestovali proti uvedeniu filmu do kín, pretože reklamné plagáty vraj propagujú násilie. Na plagátoch je zobrazený 50 Cent s pištoľou v jednej ruke a mikrofónom v druhej ruke. Výsledkom protestov bolo, že všetky plagáty v okolí škôl boli stiahnuté.