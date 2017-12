K. Kučera a M. Kelecsényi naspievali tenisovú hymnu Skvelý tím

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) - Dvaja spievajúci tenisti Karol Kučera a Martin Kelecsényi nahrali pre slovenský Davis Cupový tím pieseň Skvelý tím. Autormi tenisovej hymny sú gitarista kapely Metropolis Jimi Cimbala a textár Miro Jurika, ktorí v úzkej spolupráci so spevákmi vytvorili skladbu plnú atmosféry slovenských tenisových úspechov. "Na Kelyho krste som sa zoznámil s jeho producentom Jimim Cimbalom. O pár dní sme sa stretli v jeho nahrávacom štúdiu a začali sme si hrať nejaké pesničky a rozprávať o muzike. Všetkých troch nás spontánne napadlo, že by bolo fajn, keby aj tenisti mali "svoju" pesničku a skúsili sme niečo spraviť. Výsledok je skladba Skvelý tím," komentoval vznik piesne člen slovenského Davis Cupového tímu Karol Kučera. "Chceli sme, aby všetci – aj tí, ktorí nie sú fanúšikmi tenisu – vedeli, že naši chlapci to dotiahli v Davis Cupe naozaj veľmi ďaleko a aj touto pesničkou sme ich chceli podporiť a motivovať," dodal Martin Kelecsényi.

Okrem rozhlasového éteru by mala pieseň zaznieť aj počas turnaja Tatrabanka Open, ale najmä počas finálových zápasov Davis Cupu, ktoré naši tenisti odohrajú v dňoch 2. až 4. decembra.