Debut Roba Miklu Nedokončená vyjde 21. novembra

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) - Presne o dva týždne by sa mal na trhu objaviť ďalší album zo série minuloročných finalistov SuperStar. Ako siedmy v poradí sa so svojim debutom Nedokončená predstaví Robo ...

8. nov 2005 o 12:51 SITA

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) - Presne o dva týždne by sa mal na trhu objaviť ďalší album zo série minuloročných finalistov SuperStar. Ako siedmy v poradí sa so svojim debutom Nedokončená predstaví Robo Mikla. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, album je už nahratý, "je v Nemecku, lisuje sa, tlačí sa. Keď nevybuchne lisovňa, tak ho tu o dva týždne máme." Pôvodne sa mal album v obchodoch objaviť už 14. novembra, ale technické problémy jeho výrobu oddialili. Robo sa na tomto albume podieľal len spevácky, autorom hudby je Robo Šípoš, texty pochádzajú z pera Jožka Urbana. Nahrávanie Robovi trvalo tri týždne, pričom ale čistého času v štúdiu strávil asi týždeň. "Striedali sme sa, lebo vždy prišli nejaké nové aranže, niečo sa dorobilo, takže čistý čas nejakých sedem až desať dní čistého spevu, ale tá najhrubšia robota trvala asi tri týždne. Potom už mixáže, aranže, drobnosti, ktoré si chalani dorábali, to ja neviem, lebo som sa musel zase venovať iným veciam," povedal o priebehu nahrávania v štúdiu Henryho Tótha. "Podklady na spev - všetky aranžérske základné ťahy spravili Andrej Turok s Ľubom Horňákom. Tieto podklady sa mi púšťali do uší a ja som sa musel tie skladby naučiť," prezradil Robo. Album je podľa jeho slov hudobne zložitejší, "nie je to jednoduchá - hitová hudba, ktorá v momente vlezie do ucha. Sú tam trošku iné postupy a trošku kreatívnejšie nápady. Občas to možno troška chvíľkami pripomína Elán, predsa Ľubo Horňák - aranžér, je Elánista. Je to dosť pestré, treba to počuť - neviem ani ako to pomenovať." Zdôrazňuje však, že album nevznikol preto, že ako finalista SuperStar musí mať album. Stotožnil sa najmä s textami Joža Urbana, ktoré naspieval, sú to podľa neho srdcovky.

Okrem svojho debutu Robo pracuje aj na avizovanom detskom projekte. "Je na papieri, len ho musíme dať do zvukovej podoby. Chcem k nemu vydať aj nejakú zbieročku pre detičky, aby si mohli z toho spievať a možno by som sa to potom pokúsil pretlačiť aj do televízie, ale to je ešte všetko vo hviezdach. Už sa ale ten detský album začína črtať - Ľubošovi som už odovzdal niekoľko textov, aby začal pomaly robiť na tej hudbe."