Zeta-Jonesovej nerozumie ani vlastný manžel

8. nov 2005 o 14:25 SITA

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) - Americká herečka Catherine Zeta-Jonesová tvrdí, že waleská speváčka Charlotte Churchová by sa mala konečne vzdať svojho waleského prízvuku. Speváčka má totiž ambíciu preraziť aj ako herečka, no podľa Zeta-Jonesovej sa jej to môže podariť iba ak sa vzdá svojho výrazného akcentu. "Musí sa zbaviť svojho prízvuku, pretože vo svete filmu nikdy prerazí," povedala hollywoodska hviezda, ktorá priznala, že s prízvukom mala v minulosti rovnaký problém. Walesanka dodala, že keď ju počuje jej manžel Michael Douglas rozprávať sa s matkou, nikdy im nerozumie. Aj keď Michael waleskej angličtine nerozumie, tvrdí, že je to prekrásny jazyk.