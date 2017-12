Spearsová vydáva remixy svojich hitov

9. nov 2005 o 15:10 TASR

Los Angeles 9. novembra (TASR) - Americká popová princezná Britney Spearsová napriek nedávnemu narodeniu syna a sľubom, že ako matka dieťaťa si dá na čas prestávku od práce, vydáva nový album.

Album s remixami speváčkiných najväčších hitov, ktorý sa koncom tohto mesiaca objaví na pultoch v obchodoch pod názvom B in the Mix: The Remixes, tiež obsahuje úplne novú skladbu And Then We Kiss, uvádza hudobná televízna stanica MTV.

Najväčšie hity Spearsovej zmixovali viacerí dídžeji, medzi nimi aj Stuart Price, ktorý spolupracoval s Madonnou na jej najnovšom albume a Peter Rauhofer, ktorý s Britney už v minulosti spolupracoval.

Do osemminútových verzií spracovali skladby ako Touch of My Hand, Me Against the Music, Toxic, I'm a Slave 4 U a debutový hit Baby One More Time. Spearsovej štúdiový album vyjde budúci rok.