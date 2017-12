Hudbe sa chcem venovať aj o 20 rokov

9. nov 2005 o 13:18 SITA

BRATISLAVA 9. novembra (SITA) - Martina Schindlerová vydala 31. októbra svoj debutový album Patríme k sebe. Sedemnásťročná speváčka ale ani zďaleka nie je v hudbe nováčikom a ako uviedla v rozhovore pre agentúru SITA, chce sa jej venovať aj o dvadsať rokov. "Od trinástich rokov spievam aktívne s kapelou, to znamená päťkrát do týždňa po tri hodiny celé tri roky. Mám teda veľa speváckych skúseností, ktoré mi v SuperStar pomohli," povedala a dodala, že si musela zvykať len na kamery, lebo sa cítila nesvoja, keď mala "stále pred nosom objektív."

Hudbe sa chcela talentovaná speváčka naplno venovať už pred vstupom so SuperStar a svoju účasť v šou preto neľutuje, i keď nálepky "strieborná SuperStar" sa podľa vlastných slov raz bude určite chcieť zbaviť. "Uvedomujem si nakoľko je ten mediálny záujem, ktorý poskytuje len fenomén SuperStar, pre interpreta dôležitý. Keď majú ľudia pocit, že vás poznajú, majú k vám úplne iný vzťah ako ku spevákovi, ktorý síce dobre spieva, ale nič o ňom nevedia - to sú zložité psychologické záležitosti. Preto si myslím, že SuperStar je neuveriteľná šanca zúročiť všetok ten voľný čas, ktorý človek venuje spievaniu, dostať sa do povedomia ľudí, a mať možnosť naozaj aktívne spievať na vystúpeniach, to je jednoducho úžasné a určite by som sa prihlásila aj znova, i keď teraz sú tam trošku iné podmienky," reagovala Martina. Konkrétne ciele vo svojej speváckej kariére vraj nemá, ale chce sa určite venovať hudbe. "Chcem sa jej venovať aj o desať, aj o dvadsať rokov, takže tomu prispôsobujem všetky svoje plány," zdôraznila.

Martina dostala možnosť naspievať aj duet so zahraničným interpretom a ukázať sa tak aj za hranicami Slovenska. Dobyť zahraničie sa však zatiaľ vraj nechystá a ako skonštatovala, bude ju to stáť ešte veľa roboty. "Keď sa chce niekto dostať do zahraničia, musí byť najlepší doma, v mojom prípade to znamená na Slovensku, takže ma čaká veľa roboty. Bez toho sa do zahraničia nedá dostať. Taký je prirodzený vývoj - najprv musíš byť najlepší doma," vysvetlila. Koncom novembra sa ale predstaví v Chorvátsku spolu s tamojším víťazom SuperStar Patrikom Jurdičom, s ktorým nahrala v lete duet. Koncert odvysielajú televízie vo všetkých krajinách bývalej Juhoslávie a Martina tam okrem duetu s Patrikom zaspieva aj jednu pieseň zo svojho debutu. Okrem toho sa veľmi teší aj na Zlatý koncert na bratislavských Pasienkoch, kde si 25. novembra spolu s ďalšími finalistami SuperStar zaspieva s českými hviezdami, 30-násobným zlatým slávikom Karlom Gottom a 9-násobnou zlatou slávicou Luckou Bílou.