Petr Muk vydáva štvrtý sólový album Osud v dlaních

9. nov 2005 o 16:25 SITA

BRATISLAVA 9. novembra (SITA) - Český spevák Petr Muk vydáva už štvrtý sólový album s názvom Osud v dlaních. Novinka prináša jedenásť nových piesní a štyri bonusy. Fotografie na booklet pre Petra urobil renomovaný Ondřej Pýcha. Album už v českom rozhlasovom éteri predznamenal pilotný singel Svou lásku rozdej, ktorý sa prepracoval do prvej desiatky najhranejších skladieb. Na albume sa objavia piesne: Chyceni v sítích, Ještě mě hřej, Láska, ta nebezpečná věc, Láska tě spoutá, Místo v nás, Naděje, Nikdo nikoho nezná, Oh L´Amour, Ona..., Pověz mi víc, Prázdná ulice, Půl srdce a stín, Svou lásku rozdej, Teď zastav čas a Vteřina věčnosti. Všetky texty pochádzajú z pera Honzu Dvořáka, ktorý ale na album netradične prispel aj hudbou k dvom piesňam.

Petr Muk vyštudoval stavebnú priemyslovku a krátko pracoval ako mostový technik. Zároveň pôsobil v alternatívnych rockových kapelách. Zaujal ale v roku 1988, keď sa dostavili prvé úspechy synthipopovej kapely Oceán, s ktorou Muk do roku 1992 vydal tri štúdiové albumy, nahrali nezabudnuteľné piesne ako Ráchel, Čas, Prázdná ulice či Naděje a vyrazili na spoločné britské turné s duom Erasure. V rokoch 1992 až 1996 spevák, skladateľ, textár, aranžér, gitarista a klavirista Muk rozbehol projekt Shalom, s ktorým vydal tiež tri albumy. Potom sa vydal na sólovú dráhu. Osud v dlaních nadväzuje na trojicu úspešných albumov Petr Muk (1997), Jizvy lásky (2000) a Dotyky snu (2002). Jeho piesne patria medzi najhranejšie v českých rádiách, ale Petr úspešne pôsobí aj na divadelných doskách v muzikáloch Rusalka, Johanka z Arku alebo Galileo.

Petr Muk dnes online odpovedal na otázky čitateľov českého portálu idnes.cz. Prezradil, že turné plánuje na jeseň 2006 a chcel by počas neho odohrať aj viac koncertov na Slovensku. Práve počas turné by mal podľa jeho slov vzniknúť aj záznam, ktorý chcú zvečniť na DVD. Na jeseň 2006 pripravuje aj vydanie výberovky singlov The Best of.