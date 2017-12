Popové bubliny hovoria za všetko

Všetko sa dá zjesť. Na tento fakt už pred rokmi vo filme Zlaté opojenie poukazoval Charlie Chaplin, keď sa snažil zjesť uvarenú topánku aj s klincami a šnúrkami. ...

10. nov 2005 o 12:00 PETER BÁLIK

Skupina Le Payco pokrstí svoj nový album zajtra o 20.00 h v bratislavskom klube Babylon. Nahrávku, ktorá sa vraj mala volať Neuveriteľné príhody zeleného krásavca, pokrstí ich fanúšik a spevák českej skupiny Buty Radek Pastrňák. FOTO - WAGON RECORDS



Všetko sa dá zjesť. Na tento fakt už pred rokmi vo filme Zlaté opojenie poukazoval Charlie Chaplin, keď sa snažil zjesť uvarenú topánku aj s klincami a šnúrkami. Teraz sa o to s novým, v poradí už štvrtým albumom Všetko sa dá zjesť pokúša bratislavská skupina Le Payaco.

"Ha! Nemysleli sme na jedlo," smeje sa Tomáš Sloboda, spevák a gitarista trojčlennej partie. "Je to symbolika. Človek si má svoj život zariadiť sám. Ako si ho zariadiš, tak si ho aj žiješ. Od toho závisí aj tvoje šťastie," vysvetľuje a jeho kolega a basgitarista Martin Stempel glosuje: "Čo si skrátka navaríš, musíš si aj vyžrať!!!" Zatiaľ čo bubeník Ďuro Vitéz uzatvára tento slovný pingpong: "No niekedy si navaríš aj veľmi dobré!"

A opäť sme pri jedle. SME sedí s Le Payaco v jednej z bratislavských mexických reštaurácií. Za posledný rok sa v Le Payaco udialo skutočne dosť. Nechýbalo veľa a trio sa rozpadlo na vnútorných nezhodách a neúspechu predchádzajúceho albumu Niečo je zlodej, ktorý svojou nečinnosťou potopilo vydavateľstvo Millenium records.

Vzťahy v skupine boli natoľko zlé, že sa Vitéz rozhodol odísť koncom minulého roka do Austrálie. Ešte predtým sa kapela pozbierala a stihla nahrať všetky základné stopy k nového albumu. "Ponorka a zacyklené vzťahy boli jedným z hlavných dôvodov, prečo som vypadol. Cítil som, že to nikam neviedlo. K našej tretej platni sme odohrali množstvo koncertov, ale nebolo to ono. Tá energia, ktorú sme do toho vložili, sa nevrátila," vysvetľuje Vitéz, ktorý sa v Austrálii venoval surfovaniu. Stempel si počas polročnej pauzy zahral v spriaznených skupinách Autodrom a Diego, zatiaľ čo Sloboda dobudoval domáce štúdio.

Po návrate Vitéza a prečistení vzťahov sa však trápenie neskončilo. Napriek tomu, že majú fanúšikov po celom Slovensku a za sebou už niekoľko väčších rádiových hitov ako Dobrý večer priatelia alebo Ochorel som smútkom belasým, nechcela ich horúci čerstvo navarený kotúč vydať ani jedna z veľkých nahrávacích spoločností.

"Vtipné je, že sa im to veľmi páčilo, ale rozhodli sa, že to nevydajú," čuduje sa Tomáš Sloboda a ako jeden z hlavných dôvodov odmietnutia menuje súťaž SuperStar, ktorá tento rok zaplnila celý slovenský hudobný šoubiznis. "Už dlhší čas sme sa pohrávali s myšlienkou, že si naše albumy budeme vydávať sami. Nakoniec sa to potvrdilo. Staráme sa sami o seba a sme spokojní. Nech si ostatní vydávajú SuperStar, my si vydáme svoje veci," dodáva Stempel, ktorý so svojimi kolegami založil vydavateľstvo Wagon Records. Všetko sa dá zjesť je ich prvým titulom.

Stempel, Sloboda a Vitéz. Bratia v triku. O tejto trojici sa dá napísať, že sa skutočne našli. Nielenže majú rovnaký vkus, ale skladajú podobným spôsobom, dokonca ich hlasy znejú veľmi podobne. Le Payaco, to je bigbít, vychádzajúci zo starých slovenských kapiel (Soulmen, Prúdy), zmixovaný s aktuálnou alternatívnou scénou (Blur, Franz Ferdinand). Kapela vznikla v roku 1996. Po dvoch albumoch jej mnohí predpovedali skvelú budúcnosť, ale po problematickej Niečo je zlodej sa čosi zadrhlo.

Aktuálny album Všetko sa dá zjesť je novým začiatkom deväťročnej histórie kapely, akýmsi mixom ich všetkých chutí - od bigbítu (Večierky firemné, Všetko sa dá zjesť s pekným vokálom Jany Kirschnerovej a Tiny), cez punk (Nesmrteľne jedovatá), swing (Ja mám swing rád), koledu, cez experimentálne zvukové koláže až k retru v štýle šlágrov Karčiho Duchoňa (Šarm a štýl, Čiernobiely svet).

A nezľaknite sa záveru albumu, ktorý sa končí fantastickou rokenrolovou peckou Cicusom, naspievanou v riekankovej maďarčine.

"Je to pestrý album, odľahčený, tanečnejší, živší. Možno jeho veselší tón vyplýva z toho, v akých problémoch sme boli. Na Niečo je zlodej sme mali pohodu a vyšla z nás temnota. Teraz sa stal opak. Boli sme na dne a chceli sme seba potešiť," tvrdí Sloboda a ukazuje na belasé, ružové a slabozelené bodky na obale novinky.

A spolu so Stempelom a Vitézom dodáva: "Aký obal, taký album. Popové bubliny hovoria za všetko!"