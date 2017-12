"Chodiť načas je neslušné"

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Hollywoodska herečka Cameron Diazová prišla s novou teóriou prečo vždy mešká a nič poriadne nestíha. Ako uviedla, je podľa nej neslušné chodiť načas. "Fungujem podľa iného ...

10. nov 2005 o 8:15 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Hollywoodska herečka Cameron Diazová prišla s novou teóriou prečo vždy mešká a nič poriadne nestíha. Ako uviedla, je podľa nej neslušné chodiť načas. "Fungujem podľa iného časového rozvrhu a preto som pozadu o 15 minút. Ale tak to je a nemienim to meniť. Myslím, že chodiť načas je neslušné," povedala herečka pre denník The Mirror. "Narodila som sa s trojtýždňovým oneskorením. To je päť minút na každý týždeň, čiže je úplne jedno, či vstanem o dve hodiny skôr a som nachystaná už hodinu pred odchodom," dodala.