Martina Balogová predstaví po prvýkrát svoj koncertný program

10. nov 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Finalistka českej SuperStar Martina Balogová oficiálne prvýkrát predstaví svoj koncertný program 20. novembra v pražskom Lucerna Music Bare v rámci koncertu Time Out Helps Children 2005 pre nadáciu Fashion For Kids Terezy Maxovej. Výťažok z tejto akcie bude venovaný na štipendiá pre mladých ľudí bez zázemia, ktorí študujú vysokú školu. Súčasne jej vychádza videoklip k druhému singlu Feel Like a Woman. Klip je animovaný a hlavnú postavu si v ňom zahrá sama Martina Balogová. Autorom tejto 3D animácie je Ján Krejčíř, ktorý v minulosti vytvoril animované klipy pre skupinu Lucie, JAR či Miroslava Žbirku.

Na koncerte bude Martinu sprevádzať skupina v zložení: Ján Malich - bicie, Standa Vít - perkusie, Mirek Šmilauer - gitara, Ján Hais - basgitara a Martin Otruba - klávesy. Popri hlavnej aktérke budú na koncerte účinkovať aj slovenská speváčka Misha a Iva Frühlingová. Koncertná podoba skladieb z debutového albumu I am not form here je zmesou soulu, jazzu a funku. Z tohto albumu sa od apríla predalo doposiaľ 14 000 nosičov. V posledných dňoch Martina Balogová naspievala pesničku Have Yourself a Marry Little Christmas na chystané vianočné CD finalistov prvého a druhého kola súťaže Česko Hľadá SuperStar, ktoré vyjde 21.