Antonio Banderas cíti, že starne

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Hviezda filmového plátna Antonio Banderas cíti, že starne. Aj keď si dobre pamätá, ako kedysi šermoval mečom vo filme Legenda o Zorrovi, dnes priznáva, že už by to nedokázal.

10. nov 2005 o 18:30 SITA

Španiel si šerm zamiloval, ale tvrdí, že už nie je v takej kondícií, ako býval. "Dlho som netrénoval a musím sa do toho znova dostať, ale je to ako s bicyklovaním, alebo tancom - nikdy to nezabudnete," povedal Banderas. Aj keď sa snaží, chýba mu obratnosť, rýchlosť, sila a vždy, keď meč zovrie v rukách, telo mu pripomenie, že už má 45 rokov.