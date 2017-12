Martina Schindlerová fotila na booklet s dvoma fotografmi

10. nov 2005 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Speváčka Martina Schindlerová vydala 31. októbra svoj debutový album Patríme k sebe. Na booklet 17-ročná Martina pózovala hneď dvom fotografom Lívii Karabelli a Ondřejovi Pýchovi. Pocta prezentovať sa na obale sa ale nedostala renomovanému českému fotografovi. "Ten Líviin nápad s pávím perom sa mi veľmi páčil, tak som to využila, aj keď vnútri bookletu sú samozrejme aj fotky od Ondřeja Pýchu. Je to šikovná mladá baba a myslím, že jej to uverejnenie fotografie na albume pomôže, pretože na Slovensku je veľa talentov, ktoré nemajú mediálny záujem a ten je pre interpreta alebo aj fotografa veľmi dôležitý," uviedla Martina. "Lívia Karabelli je fotografka, ktorá fotí len svoje kamarátky alebo pre svoje účely a je zároveň aj modelkou. Spoznala som sa s ňou tesne po SuperStar. Oslovila ma, či by mi nemohla urobiť nejaké fotky, tak sme sa stretli a myslím, že teraz sú z nás aj dobré kamarátky," prezradila.