Herečka Christine Lahti získala cenu filmového festivalu

BRATISLAVA 10. novembra (SITA/AP) - Držiteľka Oscara, herečka Christine Lahti získala ocenenie Susan B. Anthony Award na filmovom festivale High Falls. "Celú svoju kariéru som sa snažila hrať úlohy, ktoré ...

10. nov 2005 o 14:02 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA/AP) - Držiteľka Oscara, herečka Christine Lahti získala ocenenie Susan B. Anthony Award na filmovom festivale High Falls. "Celú svoju kariéru som sa snažila hrať úlohy, ktoré by dávali ženám pozitívny príklad," povedala 55-ročná herečka. "Hranie je o vášni. Robíte to, pretože jednoducho musíte." Lahti vyhrala Oscara v roku 1995 za krátky film Lieberman In Love. Okrem toho vlastní ceny Emmy a Zlatý glóbus z roku 1998 za televízny seriál Chicago Hope, v ktorom stvárnila doktorku Kathryn Austinovú.