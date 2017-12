Exotické výstavy v SNM navštívi v piatok 40 000. návštevník

10. nov 2005 o 17:23 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Exotickú dvojvýstavu v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave si v piatok dopoludnia pozrie už 40 000. návštevník. Pre veľký záujem o výstavy Tajomná Indonézia - Tamtamy času a National Geographic - Slávne expedície 20. storočia, otvorené od 13. septembra v Prírodovednom múzeu SNM, už organizátori aj predĺžili otváracie hodiny múzea. Keďže najväčší záujem o ne je počas víkendov, sú v sobotu a v nedeľu otvorené od 9:00 do 20:00, posledný vstup bude o19:00. Ďalšie výstavy SNM na Vajanského nábreží sú počas voľných dní otvorené do 18:00. Počas pracovného týždňa si môžu návštevníci pozrieť obe exotické výstavy od 9:00 do 18:00 s posledným vstupom o 17:00, a to aj v pondelok, keď bývajú galérie a múzeá zvyčajne zatvorené. Výstava je otvorená do 20. novembra.

Unikátna dvojexpozícia najväčšej neštátnej zbierky v strednej Európe priniesla do Prírodovedného múzea exponáty, ktoré slovenské publikum ešte nevidelo. Prvá časť Tajomná Indonézia – Tamtamy času venovaná tajomstvám Novej Guiney vznikla na základe ciest cestovateľov Jiřího Hanzelku, Miroslava Zikmunda a Miroslava Stingla. Okrem toho prináša aj výsledky práce súčasného propagátora Indonézie a cestovateľa Rudolfa Švaříčka. Množstvo fotografií doplňuje etnografický materiál ako sú lode, totemy či masky. Návštevník tu nájde aj ilúziu indonézskej džungle s tropickou riečkou a visutým ratanovým mostom, stromovú chyžu, vyúdenú múmiu či orchidey, živé hady, pavúky, opicu, krokodíla a exotický hmyz.

Druhá časť Slávne expedície 20. storočia ponúka na fotografiách a dokumentoch od legendárnej spoločnosti National Geographic záznamy z ciest po najzaujímavejších kútoch sveta. Medzi iným i zábery z južného a severného pólu, objavenia Machu Picchu, výstupu na Everest či zostupu k vraku Titanicu. Obe výstavy pritom spájajú snímky od známych slovenských cestovateľov, fotografov a dobrodruhov.