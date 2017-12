V Piešťanoch sa začína filmový festival

11. nov 2005 o 10:00

TRNAVA - Medzinárodný festival dokumentárnych a hraných filmov Eurotour Piešťany 2005 o cestovaní, krajine a človeku sa začína dnes o 19.00 h v kultúrno-spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch jeho slávnostným otvorením. Koná sa po prvýkrát a jeho centrom bude kino Fontána.

Festival má jednu súťažnú kategóriu dokumentárnych titulov o krajine a cestovnom ruchu a viacero nesúťažných kategórií. Hlavnými cieľmi pilotného ročníka je stabilizovať miesto konania festivalu, dostať ho do povedomia verejnosti, podnietiť záujem videoamatérov, ako aj vzbudiť pozornosť ľudí pre zdravý životný štýl. Podľa Sone Javorskej z produkčného štúdia C 9, jedného z organizátorov festivalu, lákadlom pre návštevníkov by mohli byť práve filmy Pavla Barabáša, niekoľkokrát oceneného za cestopisy.

Hlavná súťaž trojminútových rodinných filmov nazvaná Moment bude hľadať najkrajší okamih z dovolenky, cesty po Slovensku či do zahraničia, nakrútený amatérmi na videokameru alebo mobilný telefón. Filmové prehliadky predvedú krátke experimentálne filmy o kultúrnej i geografickej rozmanitosti Európy. Organizátori zaradili aj sériu najlepších dokumentárnych filmov o Slovensku od počiatkov kinematografie vrátane titulov o európskych pamiatkach.

Festival potrvá do nedele. Jeho program záujemcovia nájdu na www.pic.piestany.sk. Medzinárodná filmová prehliadka sa od teraz bude konať každoročne. (sita)