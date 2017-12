Technické múzeum usporiada rely

V Technickom múzeu bude v nedeľu 13. novembra deň otvorených dverí s voľným vstupom. Od 10. do 18. hodiny budú mať návštevníci prezentácie s názvom Každodennosť - návod na použitie možnosť oboznámiť sa s technikou rôznymi spôsobmi, pochopiť jej zákonitosti či zakúsiť jej hravosť. V rámci veľkej hádankovej rely naprieč celým Technickým múzeom si každý návštevník môže otestovať svoje vedomosti s možnosťou získať zaujímavé výhry. Technické múzeum na Mariahilfer Strasse 212 je prístupné v pondelok až piatok od 9.00 do 18.00, cez víkendy od 10.00 do 18.00.