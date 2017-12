Eminem drží speváka 50 Centa pri zemi

BRATISLAVA 11. novembra (SITA) - Hip-hopový spevák 50 Cent sa vraj pri nakrúcaní svojho sčasti autobiografického filmu Get Rich Or Die Tryin riadil radami svojho mentora Eminema. Príbeh filmu je vo svojej ...

11. nov 2005 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 11. novembra (SITA) - Hip-hopový spevák 50 Cent sa vraj pri nakrúcaní svojho sčasti autobiografického filmu Get Rich Or Die Tryin riadil radami svojho mentora Eminema. Príbeh filmu je vo svojej podstate podobný Eminemovmu filmovému debutu Ôsma míľa , ktorý dokumentuje ťažké začiatky na ceste ku sláve. "Eminem mi dal niekoľko rád a tipov, ktoré by som pri filmovaní mohol využiť. Pomohol mi v toľkých smeroch, že by ľudia ani neverili," povedal 50 Cent. "Pre osobnosť je veľmi jednoduché vznášať sa v oblakoch, keď dosiahnete nejaký úspech. Keď však máte okolo seba tých správnych ľudí, držia vás zdravo pri zemi."