Kirsten Dunstová mala neprirodzené detstvo, no nemenila by ho

11. nov 2005 o 8:50 SITA

BRATISLAVA 11. novembra (SITA) - Hollywoodska herečka Kirsten Dunstová nazvala svoje detstvo ako neprirodzené, no nikoho z toho vraj neobviňuje, pretože všetci jej kamaráti mali tiež svoje problémy. Hviezda filmov Spider-Man či Elizabethtown, ktorej kariéra začala v šiestich rokoch, vraj pokojne môže svoje detstvo porovnať s detstvom kohokoľvek iného. "Nie je to prirodzený spôsob ako vyrásť, no ja som tak vyrástla a nemenila by som to za nič na svete. Musela som si riešiť svoje problémy, ale to aj moje kamarátky, ktoré šli na univerzitu," uviedla mladá herečka.