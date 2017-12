V JANUÁRI PRÍDE P.S. SO SINGLOM NA NIČOM NEZÁLEŽÍ, KLIP K NEMU BY MAL REŽÍROVAŤ SPEVÁK LOBO

11. nov 2005 o 16:20 SITA

BRATISLAVA 11. novembra (SITA) – Duo P.S. vydá na jar svoj štvrtý album. Speváčka Magda Vyletelová a gitarista Braňo Jančich si jednoducho sadli a za dva týždne obohatili doterajší repertoár o pár nových skladieb. Práve z nich budú vyberať na novú platňu, časť piesní je už dokonca nahratá. Podľa Magdy je pre hudobníka proces vzniku piesne najkrajším momentom.

O tom, ako by malo pripravované CD vyzerať má P.S. ucelenú predstavu. "Pri novom albume sme sa rozhodli, že už nebudeme podliehať kadejakým sumplom a iným pretechnizovaným veciam, lebo sme zistili, že na tých ľudí najviac zaberajú pesničky, ktoré sú jednoduché a melodické," prezradila pre agentúru SITA Magda. Fanúšikovia však budú na platni márne hľadať "tvrdú pecku". "Dáme tam aj rýchle rockové veci, ale budú to skôr pohodovky, lebo na tých ľuďoch vidíme, čo sa im najviac páči. Dá sa povedať, že ideme podľa toho, čo chcú poslucháči," uviedla speváčka, ktorú aktuálne preslávilo dueto s Robom Miklom Mne ku šťastiu stačí. V poradí štvrtému CD skupiny predíde v januári singel. "Zatiaľ sme sa zhodli na tom, že by ním mohol byť slaďáčik Na ničom nezáleží, no v zálohe je aj zopár ďalších vecí - niečo rýchle aj niečo pomalé. Po Vianociach by sme ale radšej vsadili na ten vybraný slaďák," reagovala Magda. Klip ku singlu by podľa speváčky mal režírovať spevák Lobo.

Skupina P.S. vznikla v roku 1999. V tom čase tvoril kapelu aj Michal Mošať, ktorý hral na akustickej gitare. Po niekoľkých singloch nasledoval v roku 2001 debut P.S. s názvom Dobré ráno. Ako najväčší hit si z neho fanúšikovia pamätajú skladbu Neváhaj a zhasni. Vydaním druhého albumu Všetko naopak Magda a Braňo pritvrdili žáner. Poslednou platňou je psinfo.sk z roku 2004.