11. nov 2005 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 11. novembra (SITA) - Slovenský rap je špecifický svojou tvrdosťou. Myslí si to popradský rodák Zverina. O slovenských raperoch to podľa jeho slov vravia Česi i Poliaci. "Nedávno som mal možnosť hovoriť s poľskými rapovými kapelami - hovoria o nás, že sme dosť tvrdí a že sme slovenskí patrioti, čo je pekné," povedal. V patriotizme sa slovenskí raperi podľa neho vyrovnajú Poliakom. "Čo sa týka produkcie - hudby, ešte sa to nedá nejako špecifikovať, lebo je ešte málo producentov a sú mladí. Len niektorí robia dlhšie, takže o tomto by som ešte nehovoril, ale čo sa týka rapu, určite tá tvrdosť. Je tu ale aj dosť takých ľudí, čo sa odklonili od tej škatule, napríklad Čistychov má naozaj osobitý štýl - zaujímavý alebo A.M.O. Keby som to mal brať celkovo v okolí, slovenské, české aj maďarské kapely sú dosť originálne," vyjadril sa na adresu súčasnej scény na Slovensku a v okolitých krajinách a dodal, že slovenský rap je podľa neho až dosť špecifický na to, že "je tu sedem elitných kapiel."

V jeho porovnaní poľského, českého a maďarského rapu ale najlepšie vychádza tvorba našich severných susedov. Poľština je podľa neho výborná reč na rap a pre Slovákov je výhodná aj jej zrozumiteľnosť. "Ten rap je tam možno preto taký krutý, lebo to tam mali dosť zlé - cez 2. svetovú vojnu asi najhoršie. Aj preto myslím, že to vzniklo - že Poliaci sú dosť tvrdí aj priebojní. Už sú na celom svete - nie sú ako Slováci. Tu by malo veľa ľudí ísť pracovať do zahraničia, ale radšej sedia doma a nemajú žiadne peniaze a budú celý život nadávať. Fakt potom, keď budú mať štyridsať, tak sa obzrú a zistia, že sú v riti a Poliaci naopak idú do toho," kritizuje slovenskú náturu.

Najlepšiu rapovú scénu na svete majú podľa neho Poliaci a Francúzi. "Možno aj v galaxii, pokiaľ nie je niekde inde nejaký rap," zažartoval. Celkovo sa ale podľa neho v celej východnej Európe robí dobrý rap, lebo "sa tu musí robiť dobrý rap - nie sú tu dobré podmienky a možno to aj vychádza z tých národných kultúr, že je to také dobré."