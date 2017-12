Učila som sa v SuperStar aj pri nahrávaní

11. nov 2005 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 11. novembra (SITA) - Martina Schindlerová bola v SuperStar jednou z najskúsenejších speváčok - od trinástich rokov spievala aktívne s kapelou. Napriek tomu však priznáva, že sa v speve ešte stále má čo učiť. Veľa sa vraj naučila v SuperStar aj počas nahrávania svojho debutu Patríme k sebe. "Pred SuperStar a vlastne aj počas nej som bola presvedčená, že náročnosť piesne súvisí najviac s rozsahom tónov, ktorý je v piesni využitý, to znamená, že som za najťažšie považovala piesne, kde sa využíva veľký hlasový rozsah. Keď som sa naučila so svojim hlasom narábať tak, že mi to prestalo robiť problém, tak som to využívala a vyberala som si práve takéto piesne, ale nevenovala som sa natoľko rytmu. Zistila som, že pieseň môže byť veľmi náročná nielen z hľadiska rozsahu, ale aj z hľadiska rytmu. Na albume mám napríklad pieseň, ktorej melódia ide po rytme a potom ide zase proti rytmu a musela som sa na to pripravovať," priznala 17-ročná strieborná SuperStar a dodala, že keď bude chcieť túto pieseň spievať s kapelou na koncertoch, bude na nej musieť ešte pracovať. Veľa sa podľa vlastných slov naučila aj pri nahrávaní albumu. "Nahrávanie v štúdiu je odlišné absolútne od živého spievania. V štúdiu sa musí spievať úplne inak ako naživo. Treba do toho dať oveľa viac energie. Aj to som sa musela naučiť, pretože speváci ako Helenka Vondráčková alebo Lucka Bílá už iba prídu do štúdia, a keď sa zasvieti červená, ony sa absolútne prirodzene prepnú na to štúdiové nahrávanie a je to v poriadku. Lenže spevák, ktorý s tým nemá skúsenosti, sa to musí učiť," prezradila. Aklimatizovala sa ale vraj rýchlo a potom už s nahrávaním nemala problém.