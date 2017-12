Ondřej Pýcha je príjemný mladý chalan

BRATISLAVA 11. novembra (SITA) - Robo Mikla vydá 21. novembra svoj debutový album Nedokončená. Rovnako ako niektorí ďalší jeho kolegovia zo SuperStar aj on fotil s renomovaným českým fotografom Ondřejom ...

BRATISLAVA 11. novembra (SITA) - Robo Mikla vydá 21. novembra svoj debutový album Nedokončená. Rovnako ako niektorí ďalší jeho kolegovia zo SuperStar aj on fotil s renomovaným českým fotografom Ondřejom Pýchom, ktorý je podľa neho veľmi príjemný mladý chalan. "Keď sa povie renomovaný fotograf, človek by čakal nejakého veľkého pána fotografa s nejakými maniermi, ale je to veľmi príjemný mladý chalan, veľmi príjemne sme sa zabavili," povedal. S fotkami i bookletom, ktorému dal konečnú grafickú podobu Peter Račko, je Robo veľmi spokojný. Booklet musí podľa neho odrážať atmosféru albumu a súvisieť s ním. Rovnako ako on fotografie k jednotlivým piesňam vyberal podľa svojich pocitov, atmosféry a textu piesne, poslucháči by si mali pri počúvaní niektorej z jeho piesní v mysli predstaviť fotografiu z bookletu. "Toto je dobrá fotka: Veľký brat ťa vidí - tá kôpka blata, čo mám v rukách - výstižné. Fotky som vyberal ja - práve na základe tých pocitov. Viem, čo som vtedy asi cítil, a keď sa na tú fotku pozriem, viem, že sedí k tomu textu," vysvetlil svoj zámer Robo. "V tomto som spokojný sám so sebou. Veľa mi dalo divadlo. Tam sme vyrobili veľmi veľa bookletov - ku každej hre sme museli niečo vymyslieť. Takže v tomto som sebestačný - okrem tých fotiek samozrejme," dodal. Fotografie do bookletu mu pomáhala vyberať Majka - fotku k piesni Kým ťa mám vybrala sama. "To som vôbec nevedel - Maja ju vybrala sama. Tak by som sa podľa nej asi tváril a toto jej hovorí: Kým ťa mám," prezradil.

Fotografie vznikali na troch miestach. "Prvé fotky sme robili u jedného jeho kamaráta na byte - má taký veľký ateliérový byt. Tam sme niečo nafotili, potom sme robili niečo na terase a potom sme hľadali strom. Chceli sme strom - potom ho graficky upraviť - vytrhnutý strom s horiacou korunou a hadom okolo, pretože to je údajne môj osobný symbol, s čím sa aj stotožňujem. Raz mi to povedal jeden múdry človek. Keďže sme ten strom nevedeli nájsť, tak sme vybehli na Železnú studienku, kde práve vypúšťali rybník a robili výlov kaprov. Bol október, 14 stupňov na teplomere, tak som sa vyzliekol do týchto krásnych červených nohavíc, ktoré mi požičal Majkin otec a vravel, aby som ich veľmi nezašpinil, a vybláznili sme sa v bahne," spomína Robo na fotenie s Pýchom. Ich cieľom bolo dostať na fotografie živly - oheň, vodu, zem a vzduch, lebo o ňom mnohí hovoria, že je živel a aj svoj debut považuje za živelný - "je tam všetko - smútok aj radosť, veselosť..."

Na svoje fotky je mimoriadne hrdý, teší ho vraj najmä to, že sú živšie a divokejšie, že "to nie je klasika - takéto veci v blate a podobne, s tým som nikdy nemal problém. Pokojne by som na ten foťák nemal problém čokoľvek ukázať, odhaliť, zahaliť, štylizovať sa do akejkoľvek pózy." Nerobil by to však za každú cenu. Aj vo fotení má totiž svoje hranice. "Moje hranice sú v rámci tej intimity. Nemám rád, aj čo sa týka aktov, škaredé, oplzlé, vulgárne veci - pripustím akty, pripustím aj erotiku, pripustím aj nežnejšie porno, ale sú hranice. Mám rád pekné veci, nemám rád veci, ktoré pôsobia príliš vulgárne a potom možno až bezúčelovo," uzavrel kontroverzný