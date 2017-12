Reese Witherspoonová neznášala hlas Joaquina Phoenixa

11. nov 2005 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 11. novembra (SITA) - Reese Witherspoonová a Joaquin Phoenix spolu účinkovali v životopisnom filme o Johny Cashovi Walk The Line, no ich pracovný vzťah nezačal práve najlepšie. Herečka totiž neznášala hlas svojho kolegu. Podľa stránky imdb.com sa všetko začalo už počas hodín spevu pred samotným nakrúcaním. Obom hercom vraj trvalo celé tri mesiace, kým sa stali priateľmi. "Veľmi dlho trvalo, kým sme si začali dôverovať. Vôbec sme sa predtým nepoznali a spoločné spievanie bolo pre oboch veľmi nepríjemné. Navzájom sme si dosť liezli na nervy," povedala hollywoodska herečka. No nakoniec sa z oboch stali veľmi dobrí priatelia.