Ali Amiri vydáva debut A Piece Of My Heart

11. nov 2005 o 17:35 SITA

BRATISLAVA 11. novembra (SITA) - S debutovým albumom prichádza ďalší finalista druhej série českej SuperStar - exotický študent z Teheránu Ali Amiri. Jeho prvotina s názvom A Piece Of My Heart obsahuje 12 piesní a je zmesou piesní v angličtine, perzštine, arabčine i češtine. V piesni If You Go Away si s 25-ročným Alim zaspievala aj Monika Absolonová. Bonusom je skladba Nejsi má. Ako prvý singel sa z albumu predstaví skladba Naro Naro, ku ktorej Ali pripravuje aj videoklip.