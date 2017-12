Skupina Le Payaco krstila album Všetko sa dá zjesť

Bratislava 12. novembra (TASR) - Skupina Le Payaco absolvovala v piatok večer slávnostné uvedenie svojho štvrtého albumu do života.

12. nov 2005 o 21:51 TASR

Krstným "tatkom" platne Všetko sa dá zjesť sa stal Radek Pastrňák zo skupiny Buty, ktorý v bratislavskom klube Babylon uviedol album do sveta tradičným šampanským. Nový titul kapely vznikal približne rok, pretože jej členovia boli rozutekaní po svete. "Bubeník Juraj odišiel v decembri do Austrálie, preto sme podklady k piesňam nahrali už v novembri. Pesničky sme pripravili a zmixovali, kým bol v cudzine, a keď sa v júni vrátil, dokončili sme zostávajúce veci na albume," vysvetlil situáciu okolo komplikovaného vzniku albumu spevák skupiny Tomáš Sloboda.

V pesničke Všetko sa dá zjesť, ktorá je aktuálne nasadená v rádiách, si zaspievali aj speváčky Jana Kirschner a Tina. Ich výber zdôvodnil Sloboda: "Jednoznačne sú to najkrajšie a najlepšie slovenské speváčky. Nebolo ich ľahké zohnať, lebo dievčatá sú teraz veľmi rozlietané, s oboma sa ale už dlhšie poznáme, rešpektujeme ich hudbu a sme radi, že sme s nimi túto pesničku nahrali," dodal. K spomínanému singlu je už nakrútený aj videoklip, ktorý by sa mal v televíziách objaviť už tento mesiac. Okrem piesní v slovenčine obsahuje album aj jednu maďarskú pieseň nazvanú Cicusom. "Refrén piesne, Milujem ťa, ale nechcem s tebou chodiť, cicuška, je text, ktorý som poslal na strednej škole na lístku spolužiačke, tá mi to preložila do maďarčiny, a tak vznikla táto pieseň," vysvetlil s úsmevom Sloboda.