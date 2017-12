CD

nové CD na trhu

14. nov 2005 o 10:45

Alicia Keys - Unplugged

J records / Sony BMG

Čerstvá držiteľka ceny hudobnej stanice MTV a nu-soulová diva z New Yorku Alicia Keys sa rozhodla svojim fanúšikom zavďačiť formou unplugged albumu. Nájdeme na ňom skladby z jej debutu Songs in Aminor a z druhého albumu The Diary of Alicia Keys. Navyše nám naservíruje niekoľko nových skladieb - či už to je prerobená skladba kultových Rolling Stones Wild Horses, na ktorú si prizvala Adama Levina z Maroon 5 alebo reggae výlet Welcome to Jamrock s Damianom Marleym.

Už známe skladby sú na albume posunuté do iných aranžmánov s väčším dôrazom na dychovú sekciu. Vďaka tomu nahrávka doslova žije. Napriek dvom drobnejším speváckym zaváhaniam Alicie Keys je tento album naozaj zaujímavým sústom. Otázka však stojí, kedy nám slečna Keys prinesie ďalší radový a plnohodnotný nosič.

Karel Kryl - Šuplíky / Mé nejmilejší písně

Supraphon

Na "best of" albumy sa síce mnohí pozerajú krivo, no tento je trochu iný. Dvadsaťdva skladieb, ktoré na ňom nájdete, totiž sám autor, legendárny pesničkár Karel Kryl, považoval za svoje najobľúbenejšie a najčastejšie ich hrával na koncertoch. Presne podľa jeho zápiskov a poznámok prilepovaných na gitaru povyberané pani Marlen Krylovou. V booklete ozdobenom originálnou Krylovou kresbou nájdete aj pôvabný, bardom samotným spísaný životopis a dve básne, ktoré obvykle recitoval na koncertoch.

(her, tp)