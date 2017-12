Udatné kuriatko už druhý týždeň na špici

14. nov 2005 o 9:25 SITA

BRATISLAVA 14. novembra (SITA/AP) - Animovaný film Udatné kuriatko vydržal nápor konkurencie a už druhý víkend po sebe sa udržal na prvom mieste v sledovanosti v amerických kinách. Tento dobrodružný príbeh počas druhého víkendu v kinách zarobil v prepočte miliardu 24 miliónov korún. Novinka Zathura - Vesmírne dobrodružstvo sa umiestnila na druhom mieste so zárobkom v prepočte 448 miliónov korún. Film bývalej hviezdy seriálu Priatelia Jennifer Anistonovej Derailed, v ktorom si zahral i Clive Owen počas prvého víkendu od uvedenia zarobil v prepočte 409,6 milióna korún. Štvrtú priečku s rovnými 400 miliónmi korún obsadil poloautobiografický film Get Rich or Die Tryin', v ktorom hlavnú úlohu stvárnil raper 50 Cent a to i napriek tomu, že ho v USA uviedlo podstatne menej kín ako jeho konkurentov. Päticu najúspešnejších filmov uplynulého víkendu uzatvára film Jarhead, ktorý zarobil v prepočte 393,6 milióna korún.