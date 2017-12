Kapela Para natočí k svojim desiatym narodeninám DVD

BRATISLAVA 14. novembra (SITA) - Skupina Para plánuje vydať svoje prvé DVD so živým koncertom a rozhovormi, vyjde začiatkom budúceho roka. Točiť sa bude v rámci zimnej časti festivalu Žákovic-Open na štvrtkovom bratislavskom koncerte Kamaráti v Babylone. Kapela tam vystúpi spolu so zoskupeniami Hex, Skaprašupina a Vetroplach. "Presne 16. novembra 1995 hrala skupina Para prvý koncert, takže to bude presne 10 rokov a jeden deň," povedal pre agentúru SITA Lasky, ktorý je v histórii skupiny v poradí štvrtým spevákom. V čase prvého koncertu mal totiž len 15 rokov. Spevák sľubuje svojim fanúšikom výber toho najlepšieho, čo môže skupina ponúknuť. Podobné vystúpenie ako pripravovaný štvrtkový koncert sa uskutočnilo aj pred rokom v Elame v Mlynskej doline, prišlo sa pozrieť tisíc ľudí.

SITA vydá k správe zvukovú správu.