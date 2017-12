Najnetradičnejšie meno má Moon Unit Zappa

BRATISLAVA 14. novembra (SITA/AFP) - Dcéra amerického hudobníka Franka Zappu Moon Unit (mesačná jednotka) zvíťazila v rebríčku detí známych osobností s najbizarnejším menom. Jej brat Dweezil Zappa sa ...

14. nov 2005 o 14:15 SITA

BRATISLAVA 14. novembra (SITA/AFP) - Dcéra amerického hudobníka Franka Zappu Moon Unit (mesačná jednotka) zvíťazila v rebríčku detí známych osobností s najbizarnejším menom. Jej brat Dweezil Zappa sa tiež dostal do tohto rebríčka, no až na siedme miesto. Ich súrodenci - Ahmed Emuukha Rodan a Diva Muffin v konkurencii iných nezvyčajných mien neobstáli. Na druhom mieste v rebríčku internetového hlasovania sa umiestnila prvorodená dcéra frontmana britskej rockovej skupiny Clodplay Chrisa Martina Apple (jablko). Tretia skončila dcéra speváčky Sharleen Spiteri zo skupiny Texas Misty Kyd (nejasné dieťa). Basgitarista skupiny Blur Alex James nazval svojho syna Geronimo, kým bývalý spevák skupiny INXS Michael Hutchence s priateľkou Paulou Yatesovou dali svojej dcére meno Heavenly Hirani Tiger Lily. Na hlasovaní sa zúčastnilo 2300 ľudí, ktorí boli prekvapení, že deti Michaela Jacksona - Prince Michael a Prince Michael II sa do prvej desiatky ani nedostali. "Rockové hviezdy boli vždy známe pre poburujúci spôsob života," uviedla internetová stránka. "No žiadne množstvo sexu, drog či zhýralosti nemôže byť také zlé, ako dať svojmu potomkovi netradičné meno, s ktorým musí žiť po zvyšok života." Keith Richards z The Rolling Stones dal svojmu dieťaťu meno Dandelion, Bono z U2 svojho syna nazval Elijah Bob Patricius Guggi Q, David Bowie pokrstil svojho potomka Zowie Bowie a desiatku najbizarnejších mien uzatvára Rufus Tiger hudobníka skupiny Queen Rogera Taylora.

Na otázku, prečo svojim deťom dáva také netradičné mená, Frank Zappa svojho času vyhlásil, že sa mu iba jednoducho chce. Ako dodal, Zappa bude v ich živote väčším problémom než nezvyčajné krstné meno.