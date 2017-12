Elizabeth Hurley odmietla úlohu Marilyn Monroe

14. nov 2005 o 16:45 SITA

BRATISLAVA 14. novembra (SITA) - Britská herečka a modelka Elizabeth Hurley odmietla ponuku stvárniť vo filme hviezdu strieborného plátna Marilyn Monroe, pretože si v žiadnom prípade nechce odfarbiť vlasy na blond. Herečka, ktorá 13 rokov chodila s Hughom Grantom, je vraj taká hrdá na svoje tmavé kadere, že ju nepresvedčila ani lukratívna filmová ponuka. "Ponúkli mi úlohu Normy Jean už pred rokmi, no my dve sa na seba vôbec nepodobáme. A okrem toho, vôbec sa mi nepáči, že by ma odfarbili na blond," uviedla 40-ročná herečka.