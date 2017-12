Lindsay Lohanová sa chce vydávať

14. nov 2005 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 14. novembra (SITA) - Tínedžerská hviezda Lindsay Lohanová sa svojim priateľom priznala, že sa chce vydať za herca Jareda Leta. Najprv však titulky bulvárnych denníkov naplnila tým, že vynadala dedičke hotelového impéria Paris Hiltonovej za to, že prebrala priateľa Stavrosa Niarchosa jej hereckej kolegyni Mary-Kate Olsenovej. "Je nahnevaná na Paris, že Mary-Kate prebrala priateľa. Vie, že to pre Paris môže byť opäť iba úlet," povedala pre stránku Femalefirst herečkina priateľka. Ako ďalej uviedla, 19-ročná herečka je taká zbláznená do herca Jareda Leta, že jej je jedno, čo hovorí rodina a priatelia. "Je doňho bláznivo zamilovaná. Chce sa vydávať bosá na pláži a všetkých tým šokovať."