V novom Harry Potterovi zažiarili ďalší mladí herci

BRATISLAVA 14. novembra (SITA) - Vo štvrtom filme zo série príbehov Harryho Pottera zažiarila skupina mladých hercov, ktorá sa pridala k osvedčenej trojici Daniel Radcliffe, Emma Watson a Rupert Grint.

14. nov 2005 o 15:30 SITA

Premiéru na filmovom plátne si vo filme Harry Potter a Ohnivá Čaša užili predstavitelia Cedrica Diggoryho, Cho Chang a Victora Kruma, ktorí zohrávajú dôležité úlohy počas štvrtého roka, ktorý Harry trávi na Hogwarte. Po rozsiahlych castingoch do týchto postáv tvorcovia obsadili Roberta Pattinsona ako Cedrica, Katie Leung ako Cho a Stanislava Ianevskeho ako Victora. Pre Katie a Stanislava sa výberom splnil sen, pretože dostali prednosť pred inými uchádzačmi napriek tomu, že nemali žiadne skúsenosti s herectvom.

Katie stála v rade na konkurz štyri a pol hodiny a v castingovej miestnosti strávila dve minúty. Komisia totiž dievčatá vyberala len na základe toho, či majú ten správny "look" na stvárnenie Cho, do ktorej sa Harry zamiluje. Na cestu z rodného Škótska do Londýna ju vraj prehovoril otec. "Spočiatku som to brala ako žart, vôbec som z toho nebola vystresovaná a chcela som len nabrať nejaké skúsenosti," povedala 18-ročná Katie. "Keď ma vzali, nejako zvlášť ma to nerozhádzalo. Uvedomila som si to až vtedy, keď mi ľudia okolo začali hovoriť: Porazila si päťtisíc dievčat, vtedy som si povedala: Ozaj som to dokázala," prezradila mladá herečka, ktorá podľa vlastných slov o kariére vo filme nikdy neuvažovala. Na pľaci to pre ňu bolo zo začiatku zložité, ale Daniel Radcliffe jej vraj veľmi pomohol.

Dvadsaťročný Stanislav Ianevski bol angažovaním do filmu tiež prekvapený. Vo štvrtom filme si zahral bulharského metlobalového hrdinu, ktorý študuje na čarodejníckom inštitúte Durmstrang. Ako rodený Bulhar, ktorý dbá na to, aby bol vo forme, Stanislav výborne zapadol do postavy Victora. V jeho žilách koluje herecká krv - jeho stará mama bola v časoch čierno-bielych filmov profesionálnou herečkou v Bulharsku. Nováčikov podľa neho "starí herci" na pľaci privítali veľmi srdečne. "Emmu som prvýkrát stretol, keď ma s ňou zoznámil Mike Newell. Bolo to pri mojom prvom príchode do štúdia. Aj keď som začínal niečo úplne nové, mal som pocit, akoby som všetkých poznal roky. Vládla tam skutočne rodinná atmosféra," spomína na začiatok nakrúcania. Sklamalo ho však prečítanie šiestej knihy o Harry Potterovi, lebo zistil, že jeho postava sa do deja nevráti.

Pre devätnásťročného Roberta Pattinsona, ktorý si zahral Hogwartského šampióna Cedrica, nebolo filmovanie novým zážitkom. Už si totiž zahral v niekoľkých filmoch. Aj keď nebol fanúšikom Harryho Pottera, potešila ho vraj práca na takom veľkolepom projekte. "Neprečítal som ani jednu knihu a nevidel som filmy, ale keď som počul o konkurzoch, za jeden deň som si prečítal knihu a vedel som, že to chcem robiť," povedal. Filmy z tejto série sú podľa neho špecifické a ľudia sa k nim budú vracať aj po rokoch.